- Milli Savunma Bakanı Canikli: “Pakistan Deniz Kuvvetlerinin İhtiyacı Olan MİLGEM Sınıfı 4 Korvetin İhalesini Türkiye Olarak Kazandık”



- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “İslamabat’a Pakistan gemisi 4 tane MİLGEM sınıfı korvet ihalesi imzası atıldı. Biz ihaleyi aldık 4 korvet inşası ve teslimi olarak gerçekleşecek” dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli resmi temasları kapsamında geldiği Karadağ’ın başkenti Podgorica’da basına açıklamalarda bulundu. Canikli, Pakistan'la Türkiye arasında 4 MİLGEM Korveti'nin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanması üzerine “İslamabat’da Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 tane MİLGEM sınıfı korvet ihalesi sonuçlandı ve imzalar atıldı. İhaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 tane korvet inşası ve teslimi olarak gerçekleşecek” dedi.

Pakistan'daki korvet ihalesi müjdesini veren Canikli, “İslamabat’ta Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 tane MİLGEM sınıfı korvet ihalesi sonuçlandı ve imzalar atıldı. Biz ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 tane korvet inşası ve teslimi olarak gerçekleşecek. Bütün sistemler yerli olarak donatılacak zaten tasarım millîleştirilmişti. Bu MİLGEM sınıfı korvetlerin tasarımı ve inşası gerçekleştirilmişti. Bugüne kadar Türk savunma sanayide bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu yönüyle son derece önemli. Milyar dolarlık bir projedir. Türkiye olarak ilk defa böyle sofistike bir projenin ihalesini üstleniyoruz. Tabi 6 ayı aşan bir zamandır müzakereler devam ediyordu. Gerçekten zorlu ve zahmetli bir müzakere sürecinden sonra görüşmeler tamamlandı ve bugün imzayı attık. Bu Türk Savunma Sanayi’nin ulaştığı seviyeyi göstermek açısında çok önemli. Bu projede birçok güçlü ülkeyle yarıştık. Onların önüne geçerek hem kalitede hem de fiyatta iyi bir teklif vererek Pakistan deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan MİLGEM sınıfı 4 korvetin ihalesini Türkiye olarak kazandık. Bunların 2 tanesi bakanlığımıza bağlı İstanbul tersane komutanlığında inşa edilecek. 2 tanesi de Pakistan’da Karaçi limanında inşa edilecek Ama hepsinin inşa ve imalat sorumluğu bizde. Bizim tarafımızdan bütün bunlar gerçekleştirilecek” dedi.

“Bu proje dost ve kardeş Pakistan halkıyla aramızdaki bağların güçlendirilmesine çok büyük katkı sağlayacak” diyen Canikli Türk Savunma Sanayi’nin eşiği atlama noktası olarak görülmesinin mümkün olduğunu söyledi.



“Pakistanlılar da çok büyük kazanım elde edecekler” Pakistanlılar için de son derece önemli bir proje olduğunu belirten Canikli, “Pakistanlılar da çok büyük kazanım elde edecekler. Çok teknolojik sistemleri içeren ve çok etkili kendi alanında son derece başarılı MİLGEM sınıfı savaş gemilerine sahip olacaklar. Hem bu konuda dizayn ve tasarım kabiliyetine kavuşacaklar. Biz bu konuda her türlü desteği onlara vereceğiz” şeklinde konuştu.

Canikli konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: “Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Bütün arkadaşlarımıza ve bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Proje bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan sermayesinin tamamı devlete ait olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) tarafından yürütülecektir. Türk savunama sanayi bundan sonraki büyüme gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz. İnşallah Türkiye’ye ve Pakistan’a hayırlı olacaktır. Bosna’da huzurun ve barısın tesisi için bugüne kadar hepimizin gurur duyacağı şekilde faaliyetlerde bulundu ve bu şekilde de devam edecek. Dün özellikle savunma sanayi işbirliği alanlarının daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bosna’nın kendi ihtiyaçları çerçevesinde bu güne kadar bizden talep ettiği savunma ürünleri konusunda her tülü desteği ve kolaylığı sağladık. Bundan sonra da bu şekildeki ilişkimiz devam edecek. Bosna Hersek bu bölge için son derece kritik öneme haiz olan bir ülke Bosna’da istikrar sağlanmadan balkanlarda istikrar sağlanması mümkün değil. Balkanlarda istikrar sağlanmazsa Avrupa’da istikrar mümkün değil. Burada gerçekleşecek bir sıkıntı bütün bölgeyi ve Avrupa’yı ateşe atabilir. Bu yüzden Bosna Hersek’te huzur ortamının devamını son derece önemsiyoruz. Geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmasını istemiyoruz tr olarak da hassas davranıyoruz barış ortamı için tüm gayretimizi veriyoruz”

