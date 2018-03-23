Milli Savunma Bakanı Canikli, Malili mevkidaşıyla görüştü - ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Mali Savunma Bakanı Tiena Coulibary'i karşılaması - Coulibary'in Şeref Defteri'ni imzalaması - Heyetlerarası görüşmeMilli Savunma Bakanı Canikli, Malili mevkidaşıyla görüştü - Canikli ile Coulibary iki ülke arasındaki ortak iş birliği çalışmalarını ele aldıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mali Savunma Bakanı Tiena Coulibary ile bir araya geldi.Coulibary, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde C tipi askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Coulibary, Bakan Canikli'nin makamına geçti.İki mevkidaş, daha sonra Zafer Salonu'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Türkiye ve Mali arasındaki ortak iş birliği çalışmalarının ele alındığı bildirilen görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.