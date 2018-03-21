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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Canikli, Makedonyalı mevkidaşı Şekerinska ile görüştü - ANKARA Haberi

Milli Savunma Bakanı Canikli, Makedonyalı mevkidaşı Şekerinska ile görüştü - ANKARA Haberi

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Makedonya Savunma Bakanı'nı karşılaması - Toplantıdan detaylarANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Makedonyalı mevkidaşı Radmila Şekerinska ile bir araya geldi.Canikli, Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska'yı askeri törenle karşıladı.İki mevkidaş, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşmeye geçti.Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapatıldı.

Askeri Tören 

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