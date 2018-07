-ikili ve heyetlerarası görüşme

( SARAYBOSNA ) - Milli Savunma Bakanı Canikli: ”Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek” SARAYBOSNA



- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek” dedi.

Canikli, Bosna Hersek'teki temasları çerçevesinde Bosna Hersekli mevkidaşı Marina Pendeş ile görüştü. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Orduevi Dom Armije'de resmî törenle karşılanan Canikli, tören kıtasını selamladıktan sonra Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendeş ile özel görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında bakanlar, ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bosna Hersek Savunma Bakanı Pendeş, "Görüşmede Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkileri teyit ettik. Türkiye'nin Bosna Hersek Milli Savunması'na yaptığı katkılar göz ardı edilemez. Savunma Bakanlığımız ve Silahlı Kuvvetlerin reform sürecinde de Türkiye'nin çok önemli katkılarını unutmamak gerekiyor. Dayton'dan bu yana çeşitli anlaşmalarla yıldan yıla, hibeler olsun, eğitim olsun, subayların eğitimi olsun her türlü yardımda bulunuyorlar. Bugün bu toplantıda Bosna Hersek'in bölgede barış ve istikrarın kilidi konumunda bir ülke olduğu hususunda mutabık kaldık. Bosna Hersek'in AB ve NATO'ya üyeliği yolunda Türkiye'nin desteği de bir kez daha teyit edildi. Türkiye, bir NATO üyesi olarak bizim lobiciliğimizi yapıyor ve kendilerinden önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında büyük beklentilerimiz var. Türkiye, ilk günden beri bu hususta bizleri destekliyor ve üyelik eylem planının aktivasyonu konusunda desteğin devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

“Bosna Hersek'te istikrar olmadan Balkanlar'da istikrar olmaz” Bakan Canikli, "Bosna Hersek hem dünya hem de Balkanlar için son derece stratejik bir konumda. Bosna Hersek'te istikrar olmadan Balkanlar'da istikrar olmaz. Balkanlar'da istikrar olmadan da Avrupa ve Dünya'da istikrar olmaz. Bu nedenle Bosna Hersek'te Dayton'la belirlenen kaideler çerçevesinde istikrarın sürdürülmesi son derece önemli. Bosna Hersek, bu istikrarını tamamen kendi iç dinamikleriyle ve kendi iç dengeleri çerçevesinde tesis etmesi gerekiyor. Biz, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerimizi tamamen kardeşlik ve tamamen eşitlik kuralları çerçevesinde yürütüyoruz. Sayın bakanın da belirttiği gibi biz, Bosna Hersek'in NATO ve AB ile bir an önce bütünleşmesi için her platformda en güçlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bosna Hersek'in en kısa zamanda AB ve NATO üyesi olacağına inanıyoruz. Bakanlıklarımız arasındaki heyetler arası görüşmeler ve baş başa görüşmeler son derece verimli geçti. Savunma sahasındaki ilişkilerimizin ve karşılıklı desteğin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık. Biz savunma sanayi alanında Bosna Hersek'i eşit bir kardeş ülke olarak görüyor ve bu sahadaki ilişkilerde Bosna Hersek'e ticari bir kaygıyla yaklaşmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'le olan ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi hususundaki talimatını sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.