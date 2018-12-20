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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da - İSLAMABAD

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da - İSLAMABAD

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın görüşmeleriMilli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüştüİSLAMABAD (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinin ardından Pakistan Savunma Bakanlığına geçti.Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Başbakanlığı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen Akar'ın bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu.Milli Savunma Bakanı Akar burada Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.Görüşmelere, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da katıldı.

İslamabad İslam 

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