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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da - İSLAMABAD

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da - İSLAMABAD

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın resmi törenle karşılanması - Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile görüşmesi - Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşılanması - Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer Cavid Bajwa ile görüşmesi - Bakan Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyr Mahmud Hayat ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer Cavid Bajva ile ayrı ayrı görüştüİSLAMABAD (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ve üst düzey askeri yetkililerle görüştü.Akar, Katar'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad 'a geçti.Bakan Akar, buradaki programı kapsamında ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karargah'ta askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törenin ardından Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer Cavid Bajwa ile görüştü.Akar'ın bir sonraki durağı ise Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı oldu. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Pakistan Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda da askeri tören düzenlendi.
İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrası Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyr Mahmud Hayat ile görüştü.Akar'a ziyareti sırasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da eşlik etti.

İslamabad Ulusal Marş Resmi Tören Askeri Tören Başkent 

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