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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

görüşmeden görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Başkent 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi. Pakistan’a ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İslambad’da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler değerlendirilirken, Khan’ın Türkiye’deki sosyoekonomik gelişmeleri takip ettiği ve Türkiye’yi bu konuda taktir ettiği belirtildi. Khan’ın, Bakan Akar’a Türkiye’deki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artarak devam edeceğini umduğunu aktardığı öğrenildi.
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