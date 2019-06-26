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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

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( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Alışveriş Başkent 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargâhındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
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