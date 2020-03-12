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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

görüşmeden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

İngiltere Savunma Sanayi Diyalog Askeri Tören İnsanlık Dramı 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.
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