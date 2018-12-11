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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik'i karşılaması - İki ülke ulusal marşlarının çalması - Estonya Savunma Bakanı Luik'in tören kıtasını selamlaması - Luik'in bakanlık özel defterini imzalaması - Akar ve Luik'in baş başa görüşmesiMilli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştüANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.

Ulusal Marş Askeri Tören Askeri Eğitim Bakanlık 

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