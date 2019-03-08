Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak.'
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib 'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak." - TSK'ya ait Askeri araçların devriyesinden detay görüntüler ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib 'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım