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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Barışçıl çözümlerden yanayız' - ERENKÖY

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Barışçıl çözümlerden yanayız' - ERENKÖY

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barışçıl çözümlerden yanayız" - ERENKÖY - Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşmasıBakan Akar ve komutanlar KKTC'de - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.

Şehit 

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