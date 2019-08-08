Milli Savunma Bakanı Akar: 'Barışçıl çözümlerden yanayız' - ERENKÖY
Milli Savunma Bakanı Akar: "Barışçıl çözümlerden yanayız" - ERENKÖY - Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşmasıBakan Akar ve komutanlar KKTC'de - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.
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