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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai İle Görüştü

- Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai İle Görüştü

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( KABİL ) - Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile görüştü KABİL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’daki temaslarının ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’e geldi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile bir araya gelen Akar, ortak terör operasyonları hakkında görüştü. Görüşmede, Afganistan’ın yönettiği koalisyon güçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
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