Milli savaş gemisi 'Kınalıada' Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir - İSTANBUL
Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir - İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F - 514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de tören konuşma yaptı.
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