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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

anma töreninden görüntüler

Anma Töreni Irak 

-Ersoy'un mezarı
-mezarı başında dualar edilmesi
-vali ve ibb başkanı
-Ersoy'un torununun ağlaması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Usta şairin torunu Selma Argon da törene katılıp dedesinin mezarına karanfil bıraktı. İstiklal Marşı'nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy, ebediyete yolculuğunun 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, askeri erkan ve birçok okuldan öğrenci katıldı.
Törende, usta şair Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında dualar okundu. İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından mezarına karanfil bırakıldı. Torunu Selma Argon ise gözyaşlarını tutamadı. (CS- ÖY-
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