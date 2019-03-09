Milli Rallici'den Sarıkamış’ta muhteşem dirift

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-Burcu Çetinkaya ile röp



( KARS ) KARS



- Milli rallici Burcu Çetinkaya Kars’ın Sarıkamış ilçesinde drift gösterisi yaptı. Türkiye Kadınlar Ralli Şampiyonu Burcu Çetinkaya Sarıkamış’ta muhteşem dirift gösterisi yaptı. Şampiyon Çetinkaya’ya araçta Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman eşlik etti. Çetinkaya, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde gösteri yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi. (AY-AT)

