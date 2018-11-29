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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa çıktı - İSTANBUL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa çıktı - İSTANBUL

- Nimet Abla gişesinden satış detayları - Bilet kuyruğu - Bilet alan vatandaşlarla ile röportajİSTANBUL - Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için biletler satışa sunuldu. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satışa çıktı.

Yarım Bilet Çekiliş Lyon Büyük İkramiye Yılbaşı 

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