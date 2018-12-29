Milli piyango bayilerinde bilet kuyruğu - İSTANBUL
- Bilet kuyruğundan görüntüler - RöportajlarİSTANBUL - Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için vatandaşlar bayi önlerinde kuyruk oluşturdu. Eminönü'deki Nimet Abla gişesinde yılbaşı çekilişi için şansını denemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.