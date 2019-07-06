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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli parkın güvenliği atlı timlere emanet - AYDIN İzle

Milli parkın güvenliği atlı timlere emanet - AYDIN İzle

- Atlardan drone ile görüntü - Koy ve sahillerdeki devriyeden detaylar - Vatandaşın atları sevmesinden detay - Vatandaşın konuşması - Gün batımından detayMilli parkın güvenliği atlı timlere emanet - "Başak", "Ayperi" ve "Ülkem" isimli atlar, Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda göreve başladıAYDIN (AA) - Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından getirilen "Başak", "Ayperi" ve "Ülkem" isimli atlar, Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde göreve başladı.
Koyları ve endemik bitkileriyle dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, sezonun başlamasıyla 15 kilometrelik koy ve sahillerin güvenliğini sağlamak için Nevşehir'den 3 at getirildi.
Biri kadın astsubay, diğeri de uzman çavuş olmak üzere 2 askerin biniciliğini yaptığı atlar, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Aydın lık, İçmeler, Kavaklıburun, Karasu koy ve sahillerinde belirli aralıklarla devriye geziyor.Güvenliği sağlayan atlı timler, tatil için gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Bazı vatandaşlar atlarla fotoğraf çektiriyor.İstanbul'dan tatil için gelen Abdullah İnanç, atları çok sevdiğini belirterek, "Burada böyle atlı timlerce güvenliğin sağlanması çok güzel. Hem de güzel görüntü oluşturuyor." dedi.
Milli parkı gezen Özgür Kaya da güvenli bir ortamda eğlendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Endemik Kadın Astsubay İçmeler Yabancı Turist Uzman Çavuş 

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