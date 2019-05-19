'Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı' - Bahçeli/Kılıçdaroğlu - SAMSUN Haberi
"Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı" - Bahçeli/Kılıçdaroğlu - SAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokolde oturması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelmesi - Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile tokalaşması - Protokolden detay görüntülerSAMSUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı"na katıldı.
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