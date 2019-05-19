Milli Mücadele'nin 100. yılı - DİYARBAKIR/MARDİN Haberi
- Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliğinden detay görüntü - Protokolden görüntü - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması - Yöresel oyunlardan detay görüntü - Öğrencilerce şiir okunması - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'in konuşması - Motorize polis ekiplerinin geçiş yapması - Hükümet Konağı önünde törenden detay - Gençlerin yürüyüşü - Artuklu Spor Salonundaki törenden detay - Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin'in konuşması - Halk oyunları ve spor gösterileri Milli Mücadele'nin 100. yılı - Diyarbakır ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandıDİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır 'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kentte genelinde düzenlenen müsabakalarında dereceye giren sporcular, motorize polis ekipleri eşliğinde geçiş yaptı. Törene katılan vatandaş ve öğrencilerin bayramını kutlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, törende yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler, sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Her yıl 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımızın rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir" diye konuştu. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu.Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Mardin19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mardin'de düzenlenen törenlerle kutlandı.Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene katılan vatandaşlar ve gençler, 40 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Vali Ozan caddesinden 15 Temmuz şehitler ve demokrasi parkına yürüdü.Artuklu Spor Salonunda devam eden tören de Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, gençlerin bayramını kutladı.Ulu önder Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet ettiğini anımsatan Çomaktekin, "Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi. Program, öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları ve spor gösterileri ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.Törene Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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