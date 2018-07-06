Milli mücadele müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor İzle

-Ziyaretçilerin müzeyi gezmesi

-Figürlerden detay

-Röportajlar



( GAZİANTEP -ÖZEL ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen. Gaziantep’in Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir yere sahip olan mağara Şahinbey Belediyesi tarafından Milli Mücadele Müzesi yapılmıştı. Zamanla tahrip olan mağara Şahinbey Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmişti. Gaziantep’in kurtuluş tarihi olan 25 Aralık’ta açılan müze yoğun ilgi görüyor. Mağaranın içinde kurtuluş mücadelesi anılarını anlatan figürler ziyaretçilere o dönemde yaşanan zorlukları anlatarak duygulandırıyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, Müzenin kendilerini geçmişe götürdüğünü, aslına uygun olduğunu, kurtuluş mücadelesinin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını gösterdiğini, bu vatanın ne kadar zor şartlar altında alındığını, ayağı kesilen insanımızın çaresizliğini kendilerini duygulandırdığını ifade ettiler. Ziyaretçiler Milli mücadele Müzesi'ni restore eden Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti.

