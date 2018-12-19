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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 100. yılı kutlandı Haberi

Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 100. yılı kutlandı Haberi

Yağış altında gerçekleştirilen kutlama töreni görüntüleri

Saygı Duruşu Düşman İşgali İlk Kurşun Öğrenciler Bağımsızlık 

-Anıta şükran çelenginin sunulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar
-Öğrenci tarafından şiir okunması
-Mehmetçik tarafından saygı atışı yapılması
-Milli mücadele kahramanları ve şehit kabirlerinin ziyareti

( HATAY )- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kutlamalara, havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadelede ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 100. yılı törenle kutlandı. Havanın yağışlı olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu kutlamalar İlk Kurşun Anıtına protokol tarafından şükran çelenginin sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte göndere Türk bayrağının çekilmesi ile başladı.
Garnizon komutanlığında görevli bir subay tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma gerçekleştirdi. Anıt Şeref Defterini imzalayan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "19 Aralık 1918 sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın tanık olduğu kutlu ve haklı bir zaferin başlangıç tarihidir. Bundan tam da bir asır evvel; ilk kıvılcımı Dörtyol’dan ateşlenen mukaddes gaye tüm Anadolu’ya inanç meşalesi olmuş, bağımsızlık ve vatan müdafaası uğruna nice atalarımız canlarını Allah’a emanet ederek düşman işgaline karşı duruşun, inanç ve zaferin temsili olmuşlardır. 2018 yılı Kara Mehmet Çavuş ve Kahraman silah arkadaşları ile başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 100. yılına tanık olmak şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Tarihte hiçbir vakit düşman işgaline müsaade edilmemiş olan Anadolu’nun biricik Türkmen kahraman ilçesi Dörtyol’umuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağını namus bilip koruyacaktır. Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümünde başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kara Mehmet Çavuşları, Kara Hasan Paşaları, Hacı Emin Hocaları, Köse Mehmetleri, Mustafaları, Mehmetleri, Yusuf Ağaları ve Kuva-yi Milliye'nin bütün adsız kahramanlarını minnetle, saygıyla ve şükranla yad ederek aziz hatıraları önünde bir kez daha söz veriyoruz. Sizler cennet mekanlarınız da rahat uyuyun. Büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yiğit Dörtyol adına söz veriyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz ve bıraktığını vatan topraklarını sizlerden aldığımız ilhamla, şerefle, gururla, onurla sonsuza kadar taşıyacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu tarafından gönderilen tebrik ve kutlama mesajları okundu. Yeşilköy 19 Aralık Okulu öğrencisi tarafından yazılan “İlk Kurşun” şiiri okundu. Törene katılan Mehmetçikler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.
Kutlamalar, milli mücadele kahramanları ve şehitlerin kabirlerinin ziyaretleri ile devam etti. Törene Erzin Kaymakamı ve Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Hatay Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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