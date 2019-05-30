Milli Güvenlik Kurulu toplandı - ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısından detaylarMilli Güvenlik Kurulu toplandı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladıANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.10'da başladı.
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