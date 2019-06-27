Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli güreşçi Kayaalp’in aklı, düğünde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı, düğünde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Düğünden görüntüler

Altın Madalya Milli Takım Sivil Toplum Milli Sporcu Olimpiyat 

-Detay
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Ankara’daki düğünün ardından Yozgat’ta gerçekleştirilen düğünle hayatını Zeynep Kayaalp ile birleştiren Milli güreşçi Rıza Kayaalp, “İnşallah evlilik bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahitliğinde Ankara’da düzenlenen düğün ile dünya evine giren Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve eşi Zeynep Kayaalp, memleketi Yozgat’ta ikinci düğünü de yaptı. Yimpaş Düğün Salonunda yapılan düğüne müzik eşliğinde giren milli sporcu ve eşi, dans edip oynayarak gönüllerince eğlendi. Kayaalp çifti kestikleri düğün pastasının ardından tebrikleri kabul etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu, 2020 olimpiyatlarını işaret ederek, “Uzun zamandır koşuşturma içerisindeyim. 10 yaşından beri güreş yapıyorum 15 yaşından beri de milli takımda görev yapıyorum. Evlenmeye fırsatı bulamamıştım, 30 yaşında evlendim. 2020 olimpiyatlarından önce bu mutluluğu sevdiğim kızla birlikte yaşadım. İnşallah bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur bu birliktelik" dedi.
25 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen düğün ile mutluluğa imza attıklarını hatırlatan Kayaalp, “Cumhurbaşkanımız, Meclis başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey, Gençlik ve Spor Bakanımız, güreşçi kardeşim Taha Akyol şahitlik yaptı. Hepsine de teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü. Bugün de Yozgat'ımızda bu mutluluğu hemşerilerimizle, akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla yaşamak istedik. Gelen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Milli güreşçinin eşi Zeynep Kayaalp ise, "Ankara'da düğünümüz vardı önce, şimdi buradayız, çok heyecanlıyız ama çok mutluyuz. Allah sonumuzu güzel ve daim eylesin" şeklinde konuştu.
Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı