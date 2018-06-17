Milli Güreşçi Kayaalp, huzurevini ziyaret etti - YOZGAT
- Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in huzurevi ziyareti - Kayaalp'in yaşlıların elini öpüp bayramlarını kutlaması - Huzurevi sakinleri ile röportaj - Kayaalp'in açıklaması Milli Güreşçi Kayaalp, huzurevini ziyaret ettiYOZGAT (AA) - Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat 'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti.Huzurevinde kalan yaşlıların tek tek bayramlaşıp ellerini öpen Kayaalp, uzun süre sohbet etti.Huzurevi sakinleri de her bayramda kendilerini ziyaret eden Kayaalp'e teşekkür edip dua etti.Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Kayaalp, her yıl olduğu gibi bu bayramda da huzurevi ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Huzurevi ziyareti etmeyi çok önemsediğini aktaran Kayaalp, "Burada kalanların bazılarının hiç akrabası yok, bazılarının çocuğu yok. Onların yanına gelmek, onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek, bana mutluluk katıyor. Her zaman da bu ziyaretlerime devam etmek istiyorum. Gerçekten de buraya gelinmesi, dedelerimizi, ninelerimizi görüp onlarla bayramlaşmak insanı sevindiriyor, mutlu ediyor." dedi. Kayaalp, ziyaretlerinde yaşlılardan dua istediğini anlatarak, "Buraya her geldiğimde onlarla sohbet ediyorum uzun uzun ve dua istiyorum. Zaten ben demeden kendileri diyorlar. 'inşallah bir sonraki şampiyonada şampiyon olursun, sana her zaman dua ediyoruz' diyorlar ben de mutlu oluyorum. Ben de 'yeni bir şampiyonluk kazandıracağım, beni izlemeyi unutmayın' diyorum. Onlarda sağ olsunlar ellerinden geldiğince takip ediyorlar. Hem ülkemizi sevindiriyoruz, hem de huzurevinde kalan yaşlılarımızı sevindirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı