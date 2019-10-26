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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yozgat'ta Haberi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yozgat'ta Haberi

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayırsever iş insanlarına teşekkür belgesi vermesi - Bakan Selçuk'un Vali Kadir Çakır'ı ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un öğrenciler tarafından yapılan proje çalışmalarını incelemesi - Selçuk, hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi, ziyaretlerde bulunduYOZGAT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat 'ta hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi. Yozgat 'a gelen Bakan Selçuk'u, Vali Kadir Çakır, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve protokol üyeleri karşıladı. Yozgat 'ta ilk olarak belediye sosyal tesislerinde hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelen Selçuk, basına kapalı programın ardından iş insanlarına teşekkür belgesi verdi.Selçuk, burada "Anadolu'da bir söz var; 'Paran kadar değil, hayrın kadar konuş.' derler. Hayrın kadar konuşmak gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.Daha sonra Vali Kadir Çakır'ı ziyaret eden Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.Bakan Selçuk, ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katıldı.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi'ni de gezen Selçuk, öğrenciler tarafından yapılan proje çalışmalarını inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

Sosyal Tesis Toplantı İş İnsanları Gesi Öğrenciler 

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