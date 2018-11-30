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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyareti - RİZE Haberi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyareti - RİZE Haberi

- Vefat eden Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın kabri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabir başında dua okumasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyaretiRİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rize 'de taziye ziyaretinde bulundu.Selçuk, 10 Kasım'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyündeki evini ziyaret etti.Yılmaz'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Selçuk, daha sonra aynı mahalledeki Yılmaz'ın mezarının bulunduğu kabristanlığa geçti.Selçuk, Yılmaz'ın mezarı başında dua okudu.Bakan Selçuk'a ziyaretleri sırasında Vali Kemal Çeber, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları İbrahim Er ve Mahmut Özer ile çeşitli illerin milli eğitim müdürleri eşlik etti.

Kabristan Başsağlığı Kalp Krizi Taziye Ziyareti 

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