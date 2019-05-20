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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:' Milli Mücadele'nin 100. Yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda başka bir seferberlik içerisindeyiz.'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:' Milli Mücadele'nin 100. Yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda başka bir seferberlik içerisindeyiz.'

Fidan Dikimi Detay

-Açıklama

( ANKARA ) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:" Milli Mücadele'nin 100. Yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda başka bir seferberlik içerisindeyiz." ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı Münasebetiyle 100.000. Fidan Dikimi Törenine katıldı
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