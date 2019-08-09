Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:“Bugün öğretmenler konuşacak biz konuşmayacağız” Haberi



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okullarımızın yürekleri atan meslektaşlarımızla zenginleşmiş olmasını da büyük bir kazanç olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Toplam 46 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve adayların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ataması gerçekleştirilen birçok öğretmen adayı sevinç gözyaşlarına boğuldu. Atama işlemi bittikten sonra ataması yapılan öğretmenler ve aileleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün öğretmenler konuşacak biz konuşmayacağız. Tabii, bu konu insanların kendi; hayalleriyle, hayatlarıyla, gelecekleriyle ilgili bir konu. Bu sadece mesleğe atanma değil aynı zamanda hayata atılma, hayatla olan münasebetlerini güçlendirme, gelecek kurma meselesi. Bu konuda bizim de aracı olmamız bizleri çok mutlu kılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okullarımızın yürekleri atan meslektaşlarımızla zenginleşmiş olmasını da büyük bir kazanç olarak değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ataması gerçekleşmeyen öğretmen adayları için de umutlu konuşan Selçuk, “Atanamayanlar için çalışmalarımız devam ediyor. Onları da yakın zamanda sizlerle paylaşacağız” dedi.

(EK-BC -

