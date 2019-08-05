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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu’da Haberi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu’da Haberi

- BAKANIN VALİLİĞE GELİŞİ

Toplantı İş İnsanları Öğrenciler Hayırseverler 

-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu’ya geldi. yapacağı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Bolu’ya geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Aladağ Gençlik Kampı’na gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, burada yaz boyunca kamp yapan Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrencilerle biraraya geldi. Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Bolu Valiliği’ne geldi. Bakan Selçuk, gün boyunca AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyareti, Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları toplantısı, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile akşam yemeğine katılacak.
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