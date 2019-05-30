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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Toplantıdan detaylar

Eğitim Sistemi Saygı Duruşu Çizgi Film Öğrenciler Benlik 

-Bakan Selçuk'un konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazırlanan bütün masalların daha ileri seviyelere, dijital ortamlara taşınması, bazı filmlere konu olması çizgi filmlerle tekrar buluşturulması devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak. Bu şekilde biz bu topraklarla olan bağımızı nasıl daha gerçekçi biçimde göstermiş oluruzun yanıtını vermiş olacağız. Bugün bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz. Bugün bir varmış hep varmış diyeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde, "Atalarımızın Dilinden Öğrencilerimizin Paletinden Anadolu Masalları" isimli bir program düzenlendi.
Etkinlik; Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşıyla başladı.
MEB Şura Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu Masalları anlatıldı. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenlerinin anlatılan masallara yaptıkları müzikle eşlik etmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sevgili çocuklar gün sizin gününüz. Bugün benim çok mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Çünkü sahici işler yaptığımızı hissettiğimiz bir gün. Bugün çok özel bir gün olan masal günündeyiz. Bir varmış bir yokmuş dediğimiz günlerin içindeyiz. Milli kimlik, milli kültür, milli benlik diye konuştuğumuzda bunun aslında sloganların çok ötesinde doğrudan doğruya yerli olarak bu topraklarda büyümüş olan değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmak vazifemizdir. Bu vazifemizi yerine getirebilirsek o zaman sadece şikayet ettiğimiz bir durum içerisinde değil çocuklarımıza örnek olduğumuz bir gayretin içerisinde olabileceğiz. Ben bu çalışmaların niye değerli olduğunu, masalların eğitim sistemimiz içerinde niye anahtar olduğunu uzun uzun anlatma niyetinde değilim. Öğretmenlerimizin vasıtası ve marifetiyle masalları öğrencilerimizle gerçekçi bir biçimde karşılaştırırsak, çocuklarımızı hayatın gerçekleriyle daha iyi bir şekilde karşılaştırma imkanımız olabilir. Bu projeye destek veren çok kişi var biliyorum. Hazırlanan bütün masalların daha ileri seviyelere, dijital ortamlara taşınması, bazı filmlere konu olması çizgi filmlerle tekrar buluşturulması devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak. Bu şekilde biz bu topraklarla olan bağımızı nasıl daha gerçekçi biçimde göstermiş oluruzun yanıtını vermiş olacağız. Bugün bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz. Bugün bir varmış hep varmış diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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