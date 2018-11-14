Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Vizyon belgesi) MEB olarak topluma karşı bir taahhüt altına girmek istedik' - ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Vizyon belgesi) MEB olarak topluma karşı bir taahhüt altına girmek istedik" - ANKARA - Üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile toplantı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen toplantıda üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile bir araya geldi."(Vizyon belgesi) Bakanlık olarak böyle bir dokümanı bürokratik bir gereklilikle ya da siyasi bir gereklilikle hazırlamadık. MEB olarak topluma karşı bir taahhüt altına girmek istedik. Ve hangi ay, hangi sene, hangi yıllarda neler yapabileceğimizi, yapmak istediğimizi topluma ifade etmek istedik""Bu dokümana yazdığımız her bir genel hedef ve alt hedefin bir fizibilitesi var. Yani, biz bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi, hangi insan kaynağı ile hangi bütçeyle ve hangi zaman diliminde ulaşabileceğimize dair bir fizibilite çalışması, hazırlık çalışması yaptık""Türkiye'nin bu dokümanın gerekliliklerini yerine getirebilecek kapasitesi var, kaynağı var, birikimi var. Bu bağlamda eğer bir toplumsal zemin de oluşursa bunu yapmamak için hiçbir gerekçe yok diye düşünüyoruz"