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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Valilik ziyareti - ADIYAMAN

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Valilik ziyareti - ADIYAMAN

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Valilik girişinde protokol tarafından karşılanması - Hediye takdimi - Bakan Selçuk'un valilik şeref defterini imzalaması - Vali Aykut Pekmez' ve Bakan Selçuk'un konuşmasıBakan Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret ettiADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.Bakan Selçuk'u ziyarette AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi karşıladı.Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ziyaret amacının Adıyaman 'ın eğitim sistemini gözden geçirme, kentin eğitim noktasında ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda iş adamları ve eğitimcilerle değerlendirme yapacaklarını ifade etti.
Vali Pekmez ise 824 özel ve ve resmi eğitim kurumu, 153 bin öğrenci ve 9 bin 250 öğretmenle Adıyaman 'da büyük bir eğitim ailesine sahip olduklarını belirtti.
Bakan Selçuk'un ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getiren Pekmez, Bakan Selçuk'a Adıyaman 'a verdiği öncelikten dolayı teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Eğitim Sistemi Öğretmen Sivil Toplum 

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