Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te Haberi

-Bakan’ın valiliği ziyareti,

-Bakan’ın Şeref defterini imzalaması,

-Bakan’ın açıklaması,

-Genel detay



( SİİRT ) SİİRT



- Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt’te gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Bakan Selçuk’u Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Ak Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve protokol üyeleri karşıladı. Valiliğe geçen Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Selçuk, Siirt’te eğitim hususunda neler yapabileceklerini ve bunu hep beraber istişare etmek için bugün burada toplandıklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, “Siirt’in eğitimdeki fotoğrafını çektikten sonra 1 yıllık yol haritası çıkartıp hemen akabinde de bu yol haritasını hayata geçirebilmek için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu arada tasarım ve el becerilerinin yaygınlaşması için Siirt’te ve ilçelerimizde belirli okullarımızda el beceriler atölyeleri açacağız. Bu konuda Siirt’i öne çıkarmış bulunuyoruz. Bu Türkiye’nin en büyük tasarı ve beceri atölyesi olacak. Bu Ethem Sancak’ın kendi doğduğu memleketinde olacak bir hizmettir. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyoruz. Buda bunun bir başlatıcısı olarak bizim açımızdan büyük bir değer taşıyor” dedi.



