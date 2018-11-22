Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Rutini götürerek, mevcudu götürerek yol alamayız' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Rutini götürerek, mevcudu götürerek yol alamayız' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Rutini götürerek, mevcudu götürerek yol alamayız" - ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çiçek takdimiANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı.
(5 SON)"Gençler olarak, hiçbir zaman mezun olmayın, asla mezun olmayın. Mezun oldum dediğiniz anda bittiğiniz gündür""Hepinizden beklentimiz çok yüksek. Duymuşsunuzdur belki, benden de beklenti yüksek ya.""Bizim gerçekten bir şey yapmamız lazım. Rutini götürerek, mevcudu götürerek yol alamayız"

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı