- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-8 Mart 2019 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Paris’teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD )merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Programı sonrası basına açıklamada bulunan Selçuk, “Türkiye’nin 2023 yılı vizyonun dokümanın bir sunumunu gerçekleştirdik. Bu sunumda Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim meselesine nasıl yaklaştığını anlatmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Sunumda Türkiye’nin eğitime bakış açısının evrensel normlarla olan ilişkisine değindiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bunun ötesinde 3 yıl içerisinde hangi ay, hangi sene, hangi iş ve işlemleri ne şekilde gerçekleştireceğimiz hakkında genel bir paylaşımda bulunduk” dedi.

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye ilk sırada Sunumu esnasında çeşitli ülkelerden katılımcıların da sorularını cevapladığını aktaran Selçuk, “Tabii Türkiye dünyada açık ara önde olarak, mevcut göçmen çocukların yüzde 70’ine yakınını okullaştırmak gibi bir başarı hikâyesine sahip” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk toplantı öncesinde ise Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve OECD Genel Sekreteri ngel Gurra ile de bir araya gelmişti.

