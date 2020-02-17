Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla’da İzle



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi inceleme ve değerlendirme toplantısı için Muğla’ya geldi. Bakan Selçuk Muğla programına Vali Esengül Civelek’i ziyaret ile başladı.

Bakan Selçuk Valilik toplantı salonunda İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Selçuk’u AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da eşlik etti. Bakan Selçuk gün içinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde üniversitenin Eğitim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldikten sonra milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda bir araya gelecek ve burada eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket verecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla programında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek. (BT-MB-Y)



loading...