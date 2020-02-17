Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla’da İzle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla’da İzle

Bakan selçuk'un valilik binasına gelişi

( MUĞLA )- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İl Eğitim Değerlendirme ve Eğitim Fakültesi öğrencileri ile buluşma programı için Muğla’ya geldi. MUĞLA

Toplantı İş İnsanları Öğrenciler Hayırseverler 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi inceleme ve değerlendirme toplantısı için Muğla’ya geldi. Bakan Selçuk Muğla programına Vali Esengül Civelek’i ziyaret ile başladı.
Bakan Selçuk Valilik toplantı salonunda İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.
Bakan Selçuk’u AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da eşlik etti. Bakan Selçuk gün içinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde üniversitenin Eğitim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldikten sonra milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda bir araya gelecek ve burada eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket verecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla programında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek. (BT-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı