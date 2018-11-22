Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Mesleki eğitim bizim son derece önemsediğimiz bir alan' - ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Mesleki eğitim bizim son derece önemsediğimiz bir alan" - ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı. (4)Selçuk: "Mesleki eğitim bizim vizyon dokümanında son derece önemsediğimiz ve hemen bu aylarda bile büyük atılımlar yapmaya başladığımız bir alan"Selçuk: "Mesleki eğitimdeki 9 ve 10'uncu sınıflardaki çok teorik dersleri 12'nci sınıfa doğru kaydırıp iş başında öğretim ve üretimle öğretim kavramı konusunda da uygulamamız başladı"Selçuk: "Bunu ilkokulda da yapmak istiyoruz. Bu amaçla yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de tasarım beceri atölyeleri"