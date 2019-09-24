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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı - OSMANİYE

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı - OSMANİYE

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayırseverlere plaket vermesi - Bakan Selçuk'un kongre merkezinin açılışını yapmasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye 'de - Bakan Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere bir araya geldiOSMANİYE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti.Selçuk, Osmaniye Öğretmenevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.Burada eğitime destek olan hayırseverlere teşekkür plaketi veren Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti.Selçuk, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı.
Açılış kurdelesini kesen Bakan Selçuk, merkezdeki "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında öğretmenlere hitap etti.Bakan Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.

Sivil Toplum Kuruluşu Öğretmenler İş İnsanları Sivil Toplum Hayırseverler 

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