Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı - AFYONKARAHİSAR
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması - İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılanlardan ve toplantıdan detaylar - Bakan Selçuk'un Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etmesi - Bakan Selçuk Valilik Şeref Defterini imzalaması - Bakan Selçuk'un konuşmasıAFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar 'da İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, toplantının ardından Afyonkarahisar Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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