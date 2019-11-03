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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitim değerlendirmesi için Şırnak’a geldi Haberi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitim değerlendirmesi için Şırnak’a geldi Haberi

BAKAN SELÇUK VALİLİK ZİYARETİ

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-BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMASI

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaret ve incelemeler ile eğitim değerlendirmesinde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırsever iş adamları ile bir araya gelen Bakan Selçuk, daha sonra valiliğe geçti. Valilik ziyaretinde Bakan Selçuk'u Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kent ile ilgili bilgi aldı. Vali Ali Hamza Pehlivan görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Şırnak'ta güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, "Şırnak’ın eğitim meselelerine parmak basmak, bir MR'ını çekmek istedik. Netice itibariyle kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Bu çalışmalar neticesinde de Şırnak’ın eğitim ile daha büyük hamleler yapabilmesi ve eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da Ankara’ya döndüğümüzde bu işlerin gereği olan alışverişler hususunda arkadaşlarımızla çalışmalar yapacağız. Burada daha güzel bir eğitim geleceği planlar ve projeler kurup mesafe alacağız. Bunun Şırnak için hayırlı ve uğurlu olması konusunda büyük bir inanca sahibim. İnşallah burada mutlu çocuklar, mutlu eğitim sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında valilik toplantı salonunda Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve kurum müdürlerin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
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