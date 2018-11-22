Milli Eğitim Bakanı Selçuk : 'Bizim öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım' - ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Bizim öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım" - ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Katılımcılardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı. (2)"Kendisi dönüştüğünde koridorda yürüse, o öğretmen hal ile çocuğa yardımcı olur""Veriye dayalı yönetimi yapmaz isek aldığımız kararların tümünün birbiriyle çelişmesi çok sıradan bir iş olacaktır. Ve bizim her yeni çözümümüz, yeni sorunların başlangıcı olacaktır""Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmeninin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla bizim öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım"