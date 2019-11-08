Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '2030-2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir MEB vizyonu ve süreci yaşanamaz,yaşatılamaz' - ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2030 - 2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir MEB vizyonu ve süreci yaşanamaz,yaşatılamaz" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (1)
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