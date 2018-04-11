Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:“ Hatay’a ise bu dönemde Türkiye’deki 64 milyarın içerisinde 1 Milyar 415 Milyon 192 Bin Liralık bir eğitim yatırımı yaptık”

-şeref defterinin imzalanması

-valilik ziyaret

-milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklama



( HATAY ) HATAY



- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hatay’a bu dönemde Türkiye’deki 64 milyarın içerisinde 1 Milyar 415 Milyon 192 Bin Liralık bir eğitim yatırımı yaptıklarını söyledi.



Milli Eğitim Bakanaı İsmet Yılmaz, okul açılışlarından sonra ;Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti. Şeref Defterinin imzalanmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Bakan Yılmaz, gazetecilere değerlendirmede bulundu. Bakan Yılmaz, Hatay’da 7 Bin 323 olan derslik sayısını 16 Bin 607’ye ulaştırdıklarını belirtti.

Bakan Yılmaz, Ortaöğretimdeki bu 14 sayısı ile diğer ülkelerden çok çok daha iyi olduklarını vurgulayarak: “Hatay eğitimini daha iyi yapmak adına gecesini, gündüze katıp hem desteğini milletten alıp hem de devletin imkanlarını en uygun yerde en uygun zamanda kullanılmasını sağlayan başta sayın valimize de, il milli eğitim' müdürlüğü ailesine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye’ye 64 milyar liralık yatırım yaptık eğitim yatırımı. Ama Hatay’a ise bu dönemde Türkiye’deki 64 milyarın içerisinde 1 Milyar 415 Milyon 192 Bin Liralık bir eğitim yatırımı yaptık. Türkiye’ye yaptığımız yatırımın miktarı 64 Milyar yaklaşık ama Hatay’a bu dönemde 1 Milyar 415 Milyon liralık yatırım yaptık. Hatay’da 7 Bin 323 olan derslik sayısını 16 Bin 607’ye ulaştırdık. Yani bazı alanlarda 80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazlasını yaptık dediğimizde rakam çok açık şekilde gösteriyor. 7 Bin 323 olan derslik sayısını 16 Bin 607’ye ulaştırdık. 2002’den 2017’ye Hatay genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 38’den 25’e düşürdük. Türkiye’nin genelinde de 26’dan 24’e düştü. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 35’ten de 25’e düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003’te ilköğretimde 26 iken bugün 17’ye düştü. Ortaöğretimde ise 20’den 14’e düştü. 17 rakamıyla da Hatay Türkiye ortalamasıyla da aynı. Kore ile aynı, Japonya ile aynı, İngiltere ile aynı, hatta Fransa’dan bile daha iyiyiz. Ortaöğretimdeki bu 14 sayısı ile de diğer ülkelerden çok çok daha iyi olduğumuzu gösteriyor. Yine kaliteli bir eğitim vermek adına evlatlarımızın mutlaka teknoloji ile buluşmuş bir eğitimi vermemiz gerekir. Hatay genelinde 14 Bin 714 adet bilgisayar okullara ulaştı. 1100 okulumuza hem ADLS ve uydu bağlantısı üzerinden evlatlarımızın bilgi otoyollarına ulaşılmasına imkan sağlandı. 747 bilişim teknolojileri sınıfı açıldı. Fatih projesi kapsamında da öğrenci ve öğretmenlerimize de 29 Bin 275 adet tablet bilgisayar dağıtıldı. 8 Bin 831 etkileşimli akıllı tahta bugün Kırıkhan’daki açılan okulda da gördüğünüz gibi öğrencilerin hizmetine sunduk. 1018 çok fonksiyonlu yazıcı ve 62 doküman kamera öğrencilerin hizmetine sunuldu Hatay’da. Hatay genelinde yine 98 Milyonun üzerindeki kitabı evlatlarımıza ücretsiz olarak dağıttık” dedi.

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenliklerin ayısının 2002-2003'te 11 bin 348 olan öğretmen sayısının şimdilerde 24 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Yılmaz, eğitimde çok iyi mesafe aldıklarını vurgulayarak: “Sözleşmeli öğretmenlik başladıktan sonra bilhassa sınır ilçelerine, köylere öğretmenlerin geldiğini, artık bir yıl gelip ertesi yıl giden öğretmen kalmadığını, eğitimin kalitesinin arttığını, 2002-2003'te 11 bin 348 olan öğretmen sayımızın şimdi 24 binin üzerine çıktığını görüyoruz. İkili eğitimi kaldırmak için ilave dersliklere ihtiyacımız var. İnşallah planlamasını yapıyoruz. Yine devlet-millet iş birliğiyle bunu ortadan kaldıracağız. 80 yılda yapılan derslikten fazla bu dönemde yapıldı. Yani Hatay'daki dersliklerin yüzde 60'a yakını bu dönemde yapıldı. İnşaat halinde olan dersliklerimiz de var. İnanıyorum ki eğitimde çok iyi bir mesafe aldık. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama geçmişe kıyasla bakarsak eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitim veriyoruz. Yarının eğitimini bugünden daha iyi kılmak için de el birliği içerisinde çalışıyoruz” kelimelerini kullandı. (BGY

