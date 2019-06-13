-Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç konuşmaları

-Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er konuşmaları

-Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er: "İnşallah Şanlıurfa’yı eğitim göstergeleri bakımından daha ileriye çıkacağız" ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında kurulan merkezin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, “İnşallah Şanlıurfa eğitim göstergeleri bakımından daha ileriye çıkacaktır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde bir GSM firmasının gerçekleştirdiği Zeka Gücü Projesi kapsamında kurulan merkezin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, GSM firması yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz” Çocukların iyi yetişmediğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Şanlıurfa’da mezun ettiğimiz liseyi bitiren çocuklarımızdan sadece yüzde 20'sini üniversiteye gönderdiğimiz bir sistemle Şanlıurfa ve Türkiye olarak ilerleme şansımız yoktur. Geride kalan yüzde 80'in ise burada iş imkanını sağlayamadığımızdan bu çocuklarımız art niyetli, kötü niyetli, istismara açık kişilerin kucağında kalıyor. Devletimizin birliği ve bütünlüğüne, milletimizin istikrarına ve istikbaline ve selametine kast etmiş olan farklı düşüncelerin istismar aracı olmaktan kurtarmak için çok daha büyük maliyetler ödeme durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla bunun da bir kader olmadığını Şanlıurfa'nın, o bütün dünyaya medeniyet sunan ilim ve bilim adamları ve fikir adamları yetiştirdiği döneme tekrar çevirebileceğini, dönüştürülebileceğini ifade ediyorum. Bu anlamda bu tür merkezlerin ilimizde açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ise “Matematik bizim için çok önemlidir. Kendimizi ileriye doğru hayallerimizi kurma açısından, bize güç vereceğine inandığımız Turkcell bir vakıf kurdu. Milletlerin karakterleri vardır. Karakterleri dışında iş yapamazlar. Karakterlerine uygun olarak çalışmak da bir politikadır. Biz bu politikayla Urfalılarla hep beraber sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“İşbirliğiyle Şanlıurfa’yı daha yukarılara taşıyacağız” Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er projenin önemini vurgulayarak, “Türkiye’nin en genç nüfusa sahip olan ilimiz Şanlıurfa’dır. Güney sınırımızda yaşanan iç çatışma ortamından gelen bir göçte var. 75 bin öğrenci var. Bütün bu sorunlarla baş etmek çok kolay değil. İnşallah Şanlıurfa eğitim göstergeleri bakımından daha ileriye çıkacaktır. Bunu hep beraber yapacağız. Merkez teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sizlerle işbirliği içerisinde bu gayreti sarf ederek, Şanlıurfa’yı daha yukarı taşıma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleşti.

