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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli boksörlerin Avrupa Oyunları'nda hedefi altın madalya - KASTAMONU İzle

Milli boksörlerin Avrupa Oyunları'nda hedefi altın madalya - KASTAMONU İzle

- Boks kampından detay - Antrenmanlardan detay - Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez ile röportaj - Milli boksörler Bayram Malkan ve Necat Ekinci ile röportajMilli boksörlerin Avrupa Oyunları'nda hedefi altın madalya - Belarus'ta düzenlenen Avrupa Oyunları'na 8 sıklette katılan Erkek Milli Boks Takımı, Türkiye'ye altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor - Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez:"Madalya için, iyi sonuç için uğraşıyoruz, mücadele veriyoruz. Amacımız gümüş, bronz değil, altın madalya"KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Erkek Milli Boks Takımı, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.Milli boksörler, Avrupa Oyunları'na Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.Türkiye'nin erkeklerde 8 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda da Mücahit İlyas ringe çıkacak.Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk boksunun iyi durumda olduğunu söyledi.

Avrupa Oyunları'na uzun süredir hazırlandıklarını belirten Nunez, "Bu şampiyonaya hazırlanırken değişik turnuvalara gittik. Federasyon, Türk boksunun gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Bizi farklı ülkelere maça gönderiyor." diye konuştu.
Başarılı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Nunez, "Herkes biliyor ki Avrupa Oyunları, çok sert geçecek. Biz de madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Madalyaya yakın sporcularımız var. Madalya için, iyi sonuç için uğraşıyoruz, mücadele veriyoruz. Amacımız gümüş, bronz değil, altın madalya. Bunun için hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu. - Milli boksörlerin hedefi şampiyonlukTürkiye'yi 81 kiloda temsil edecek milli boksör Bayram Malkan, Avrupa Oyunları için çok çalıştıklarını vurguladı. Kastamonu 'da uzun süre kamp yaptıklarını anlatan Bayram, "İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Avrupa Oyunları'na hazır olabilmek için çeşitli maçlara, özel turnuvalara, şampiyonalara gittik. Şimdi hazırız, formdayız. Bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefim şampiyonluk." ifadelerini kullandı.Avrupa Oyunları'nda 69 kiloda ringe çıkacak Necat Ekinci de kampın çok verimli geçtiğini, altın madalya kazanarak ülkesini gururlandırmak istediğini kaydetti.
Bugün başlayan Avrupa Oyunları, 30 Haziran'da sona erecek.Avrupa OyunlarıboksErkek Milli Boks TakımıReymundo Zamora NunezMuhabir Bilal KahyaoğluRedaktör Hızır HacısalihoğluYayınlayan Kemal Çolak

Altın Madalya Boksör Şampiyon Başkent Milli Boksör 

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