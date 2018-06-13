Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Milli Birlik ve Kardeşlik' iftarı - UŞAK

'Milli Birlik ve Kardeşlik' iftarı - UŞAK

"Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı - UŞAK - Cadde boyunca kurulan iftar sofralarının drone ile çekilen görüntüleri - İftara katılanlardan görüntüler - Uşak Belediye başkanı Nurullah Canan ile röportaj - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Canan'ın vatandaşlarla sohbet görüntüleri Uşak 'ta "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarıUŞAK (AA) - Uşak Belediyesi tarafından 30 bin kişinin katılımıyla "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı yapıldı.Belediye binası önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde kurulan binlerce masada vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Türkiye'nin en büyük iftar sofrasını kurduklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen iftara 25 bin kişinin katıldığını, bu yıl ise 30 bin kişilik bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Cahan, "Bu yıl çıtayı yükselttik ve 30 bin kişilik bir organizasyon düzenledik. Vatandaşlarımız davetimize icabet etti ve binlerce kişi bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz herkese göstermiş olduk." dedi.

Asad İftar Sofrası Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı