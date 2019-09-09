Milli bilinci aşılamak için birinci sınıf öğrencilerine bayrak İzle

-çocuklara hediye dağıtılması

-çocukların bayrak sallaması

-çocukların hediyelerini açışı

-belediye başkanı önder tanır röp



( BURSA )- Bursa'nın Kestel ilçesinde birinci sınıf öğrencileri okula bayrakla başladı BURSA



- Kestel Belediyesi, çocuklara bayrak sevgisini aşılamak için ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bayrak ve kırtasiye eşyaları dağıttı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Çocuklarımızın milli bilincinin güçlendirilmesi ve farkındalık yaşatmak adına bayrak hediye ettik. Bu bayrakları evlerinin en güzel köşesinde muhafaza edecekleri konusunda çocuklarımızla anlaştık." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okula yeni başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, milli benlik ve bayrak sevgisini aşılamak için Kestel Belediyesi'nce bayrak dağıtıldı. İlçede bulunan 15 ilkokulda 1039 öğrenciye bayrak dağıtılırken, tüm ilkokullarda öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye başkanı Tanır, çocuklara hediyelerini kendi elleriyle verirken, öğrencilere yeni eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.Yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklara hayırlı olmasını dileyen Tanır, "Yeni öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde de başlaması münasebetiyle çocuklarımızı ziyaret ederek başarılar diledik. Biz çocuklarımıza birer bayrak hediye ederek, milli bilinçlerinin güçlenmesi adına bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu bayrakları evlerinin en güzel yerinde muhafaza edecekleri konusunda çocuklarımızla anlaştık. İnşallah çocuklarımız milli manevi değerlerine bağlı, vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer evlat olurlar" diye konuştu.



