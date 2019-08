Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

--Cenaze namazı

- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar İzmir’de toprağa verilirken, birlikte yaşadığı ve morgda yalnız bırakmayan can dostu köpeği 'Kropi’nin hayvansever bir aileye verildiği belirtildi. Geçtiğimiz Salı günü Antalya’nın Alanya ilçesinde kalp krizi geçiren ve gittiği hastanede hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar’ın cenazesi İzmir’e getirildi.

Tabutunun üzerine Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı konulan 55 yaşındaki Özdiyar için ilk olarak Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nde tören düzenlendi.

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Seyhan Evlioğlu bir konuşma yaparak, Özdiyar’ın faaliyetlerini anlatarak üzgün olduklarını dile getirdi. Törende milli antrenörün ağabeyi Kemal Özdiyar, ablaları Meral Genişyürek ve Emel Saygın da gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrası Cemal Özdiyar’ın cenazesi, Beşikcioğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Can dostu köpeği hayvansevere emanet Öte yandan yalnız yaşayan Cemal Özdiyar’ın 3 yıldır beslediği can dostu ‘Kropi’ ismindeki köpeği de cenazesi morgdan alınırken yalnız bırakmamıştı. Büyük üzüntü yaşadığı öğrenilen köpeğin, yakınları tarafından hayvansever bir aileye sahip çıkılması için verildiği belirtildi. (MD-